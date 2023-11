Hailey Bieber pojawiła się na after party po Złotych Globach 2020. Jedna z najseksowniejszych modelek świata jak zawsze wyglądała bosko - gwiazda zdecydowała się na czarną cekinową sukienko-marynarkę projektu Saint Laurent, która pochodzi najnowszej kolekcji nawiązującej do słynnego projektu "Le Smoking" na wiosnę-lato 2020. Całość stylizacji Hailey Bieber została uzupełniona czarnymi szpilkami zapinanymi w kostce.

Reklama

Zobacz także: Te szpilki Yves Saint Laurent to obiekt pożądania wśród gwiazd! Natalia Siwiec już je ma! Ich cena zwala z nóg

Jeśli chodzi o fryzurę, Hailey Bieber postanowiła postawić na naturalne fale. W makijażu postawiła na klasykę - dużo rozświetlacza, bardzo delikatne smokey eye oraz czerwień na ustach.

Zobacz także: Najlepsze rozświetlacze. Na które warto polować?

Hailey Bieber w sukience Saint Laurent zachwyciła. Cekiny, głęboki dekolt i podkreślona talia - to przepis na look idealny. Sukienka pochodzi z kolekcji nawiązującej do "Le Smoking" z 1966 roku - kiedy to sam mistrz Yves Saint Laurent zaproponował dwurzędową marynarkę i spodnie w kant dla kobiet. To właśnie ten ikoniczny smoking jest głównym bohaterem nowej kolekcji luksusowego domu mody, któremu hołd złożył obecny dyrektor kreatywny marki.

East News

Hailey Bieber jak zawsze wygląda jak milion dolarów! Jej niebotycznie długie nogi zostały mocno wyeksponowane. My na miejscu Justina Biebera nie wypuścilibyśmy Hailey w tej sukience z domu ;-)

Projekty Saint Laurent są bardzo popularne wśród gwiazd. Upodobała sobie je m.in. nasza polska modelka, Anja Rubik, która prywatnie przyjaźni się z Anthonym Vaccarello - jednym z projektantów związanym z domem mody Saint Laurent.

EastNews