Hailey Bieber dokładnie 22 listopada skończyła 25 lat. Z tej okazji jej ukochany mąż, Justin Bieber, zdecydował się na opublikowanie przepięknych zdjęć z żoną. Pod fotografiami pojawił się wzruszający wpis.

Moje serce należy do Ciebie. Moje oczy należą do Ciebie, moje usta należą do Ciebie. Jestem twój. [...] Życie nie miało większego sensu, dopóki nie zostałaś moją żoną. Nigdy nie przestanę cię kochać, nigdy nie przestanę cię trzymać i nigdy nie przestanę cię chronić. Moja królowo, jesteś dla mnie więcej niż wystarczająca i każdego dnia będę sprawiać, żebyś czuła się jak królowa, którą jesteś. Jakby to powiedziała twoja babcia swoim portugalskim akcentem „Happy Bursday Baby”, kocham cię do końca świata i jeden dzień dłużej :) - napisał Justin Bieber.

Jak wiadomo, Hailey Bieber to prawdziwa ikona stylu - modelka doskonale wie, co aktualnie jest w trendach! I właśnie na jednym ze zdjęć, które opublikował Justin Bieber z okazji urodzin żony, dopatrzyliśmy się hitowego dodatku, na który zdecydowała się Hailey Bieber. Mowa o kultowej czapce Chunky od "The Odder Side"!

Czapka o klasycznym kroju przyjemnie otuli i ogrzeje w wiele chłodnych, jesiennych i zimowych dni. Chunky jest wykonana z mieszanki wełny alpaca oraz merino z dodatkiem włókien syntetycznych. Jest lekka, przyjemna w dotyku i dostępna w trzech wersjach kolorystycznych: Grey, Beige oraz Fair.

Jeśli lubicie modę, to ten model koniecznie powinien znaleźć się w Waszej garderobie! Czapkę Chunky od The Odder Side, dostaniecie na stronie https://theodderside.com/ w cenie 249 złotych. My na pewno się na nią skusimy!

