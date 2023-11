Hailey Bieber od dawna próbowała zrobić karierę modelki, dopiero małżeństwo z największym idolem nastolatek, Justinem Bieberem, otworzyło jej drogę do prawdziwej sławy. Od tego momentu jej kariera nabrała rozpędu i stała się jedną z najbardziej popularnych modelek i również prawdziwą ikoną stylu.

Hailey Bieber w męskim płaszczu!

Jej dzienne stylizacje zawsze pochodzą z najnowszych kolekcji światowych projektantów i warte są kilkanaście tysięcy złotych. Ostatnio Hailey została przyłapana na lotnisku w drodze na paryski tydzień mody w dosyć ekstrawaganckiej stylizacji. Płaszcz, który ma na sobie, pochodzi z męskiej kolekcji znanego projektanta. Zobaczcie sami...

Modelka ma na sobie oversize'owy płaszcz w ostrym żółtym kolorze projektu Rafa Simonsa, za który trzeba zapłacić ok. 17 tys. złotych oraz luźną czarną bluzę z kapturem od Fear of Good Essentials za 500 zł, przeciwsłoneczne okulary Celine za 2000 złotych i sportowe sneakersy od Alexandra Wanga, których cena wynosi ok. 1000 zł. Podoba wam się ta stylizacja?

Żółty płaszcz obszyty srebrnymi metalowymi kulkami, uszyty jest z wełny i jedwabiu, pochodzi z męskiej kolekcji Rafa Simonsa, trzeba za niego zapłacić 17.100 zł.

Para od momentu zaręczyn jest nierozłączna. Obydwoje kochają markowe ubrania. Często ubierają się podobnie. Hailey uwielbia męskie ciuchy! Myślicie, że pożycza je od Justina?

