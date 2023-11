2 z 4

Hailey Baldwin w sesji dla Pretty Little Thing

"Pora zabłyszczeć" - to hasło przewodnie nowej, świątecznej kampanii znanej marki modowej. Pretty Little Thing postanowiło uszczęśliwić swoje klientki i już teraz zaprezentowało najnowsze kreacje, które doskonale sprawdzą się nie tylko przy świątecznym stole, ale również podczas szalonej, sylwestrowej nocy. Projektanci wyszli z założenia, że cekinów i sreberek nigdy nie jest za wiele. Dlatego ich najnowsze kreacje opływają w same błyskotki. Najjaśniej świeci jednak Hailey Baldwin, która doskonale wpisała się w tematykę tej sesji!

