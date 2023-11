1 z 13

Krata to jeden z absolutnych trendów tego sezonu. Pojawia się na ubraniach, dodatkach i butach. Gwiazdy pokochały ten trend i coraz częściej wybierają ubrania z kratką w roli głównej. Prawdziwym hitem stały się marynarki, które idealnie uzupełniają jesienne stylizacje.

Do czego można nosić marynarki w kratę?

Marynarkę w kratę zawsze warto mieć w swojej szafie. Jeśli będzie to klasyczny krój z powodzeniem możemy ją nosić przez kilka sezonów. Idealnie sprawdzi się w prostej, codziennej stylizacji z koszulką i jeansami. Do tego botki i mamy gotowy jesienny look.

Marynarkę możemy też założyć do małej czarnej, dzięki czemu zyskamy elegancki zestaw np. na wieczorne wyjście. Na uwagę zasługują też garnitury w kratę, są bardzo modne i co najważniejsze możemy je nosić jako całość lub oddzielnie.

Wybierając marynarkę w kratę warto zachować umiar przy wyborze dodatków. Wystarczy delikatny łańcuszek, długi wisiorek czy bransoletka.

Jaki model marynarki w kratę wybrać?

Najpopularniejsze są klasyczne marynarki w szaro-czarną kratę. Będą stanowiły bazę wielu stylizacji, zarówno tych codziennych, jak i na większe wyjścia. Dla odważnych kobiet, które nie boją się mocnych kolorów proponujemy czerwone marynarki w kratkę. Przyciągają uwagę i idealnie będą prezentowały się z wysokimi kozakami lub botkami na obcasie. Hitem są również żółte marynarki w kratę. Taki wzór wybrała dla siebie między innymi Małgorzata Socha.

Zobacz: Jesienne wyprzedaże w H&M zaczną się lada dzień! Oto 15 rzeczy, które warto upolować podczas mid season sale!

Przygotowaliśmy przegląd marynarek w kratę z sieciówek. Dzięki temu bez problemu stworzycie zestaw w stylu gwiazd, nie rujnując przy tym portfela!