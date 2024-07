1 z 6

Trend: białe płaszcze - Magda Gessler, Dakota Johnson, Gwyneth Paltrow, Gigi Hadid, Olga Kurylenko

Istnieją ubrania, które nigdy nie wyjdą z zimowej mody, choć na ulicach nie są widywane zbyt często. Należy do nich biały płaszcz: niezwykle szykowny i elegancki, dodaje klasy nawet podartym dżinsom (spójrz na Gigi Hadid!). Gwiazdy o tym wiedzą - płaszcze w kolorze śnieżnej bieli zakładają również na czerwony dywan (jak Gwyneth Paltrow czy Olga Kurylenko)! Te stylizacje gwiazd przekonają cię, że biały płaszcz to dobra inwestycja - pomimo tego, że w naszym klimacie trzeba nosić go bardzo ostrożnie ;)?

