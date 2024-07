1 z 5

Grażyna Torbicka zaliczyła modową wpadkę! W środę dziennikarka pojawiła się na premierze filmu "Ja, Olga Hepnarova". Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że w jej stylizacji wszystko jest w najlepszym porządku. Niestety, jeśli przyjrzymy się uważniej zauważymy, że w na pozór prostej i skromnej stylizacji wadzi jeden element. Jest to biały stanik dobrany pod czarną bluzę. I nie wygląda to tak, jakby to był efekt zamierzony, a kolor bielizny Grażyny Torbickiej ujrzał światło dzienne. Nie wygląda to estetycznie, ale wybaczamy, bo kochamy Grażynę Torbicką!

Zobacz: Beata Kozidrak ma problemy zdrowotne! Pomaga jej mąż Grażyny Torbickiej