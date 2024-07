Edyta Górniak oraz Karolina Ferenstein-Kraśko mają podobny gust - przynajmniej jeśli chodzi o... płaszcze. Obie gwiazdy pokazały się ostatnio w tym samym, drogim (i trudnym do zdobycia!) płaszczu Pierre Balmain z kolekcji Pre-Fall 2015. Która z nich wygląda w nim lepiej?

Edyta została zauważona w granatowym płaszczu Balmain, kiedy szła do studia „Dzień Dobry TVN’’. Gwiazda zestawiła go z koszulką PLNY LALA oraz szarymi, wąskimi dżinsami (również Balmain). Look uzupełniła ciemnymi okularami, opaską z kokardą i różową szminką.

Karolina miała na sobie militarny płaszcz na imprezie Pierre Balmain Gang Party. Dobrała do niego czarną sukienką maxi z bardzo odważnym dekoltem, bordową kopertówkę oraz złote kolczyki-krzyże.

Która stylizacja podoba wam się bardziej - Edyty Górniak czy Karoliny Ferenstein? Zagłosujcie!

Edyta Górniak w drodze do studia „Dzień Dobry TVN’’

paparazzi

Do płaszcza Pierre Balmain gwiazda dobrała t-shirt PLNY LALA oraz szare dżinsy (również Balmain)

paparazzi

Karolina Ferenstein-Kraśko pojawiła się w płaszczu na imprezie Pierre Balmain Gang Party

ons.pl

Zestawiła go z mocno wydekoltowaną, czarną sukienką maxi i kolczykami-krzyżykami

ons.pl

Lookbook Balmain, kolekcja Pre-Fall 2015