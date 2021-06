Myślisz o nich od dawna, bo słyszysz zewsząd, że czynią cuda? Słynne, kultowe kosmetyki do makijażu , które polecają makijażyści oraz urodowi redaktorzy i influencerzy, zapracowały na swoją pozycję niezwykłą skutecznością i wydajnością, ale niestety… są dość drogie. Dlatego w Black Friday 2019 koniecznie sprawdź, czy można kupić je taniej! Oto pięć hitów, na które trzeba zapolować. Black Friday 2019: które kosmetyki do makijażu będą przecenione? Oby jak najwięcej :)! A na pewno liczymy na to, że wśród przecenionych kosmetyków znajdą się te z listy poniżej. To najsłynniejsze kosmetyki do makijażu, które kocha się od pierwszego użycia. My zrobimy zapasy i… zrobimy też prezenty przyjaciółkom! Róż do policzków Nars w odcieniu Orgasm Wszystkie róże marki Nars są świetne, ale to ten w odcieniu Orgasm zrobił międzynarodową karierę, bo… pasuje do absolutnie każdej karnacji . Każdej cerze doda promiennego blasku i żywego, zdrowego koloru. A do tego jest trwały, nie zmienia koloru na skórze i idealnie się w nią wtapia, bo składa się z mikroskopijnych drobinek pudru. Psst… Nałóż go śmiało także u nasady włosów, na skrzydełka nosa i podbródek. Aktualna cena: 157 zł (Sephora) Szminka MAC Cosmetics w kolorze Russian Red Kolejny światowy bestseller. Matowa szminka w kolorze najbardziej klasycznej, nasyconej, głębokiej czerwieni, która tak samo pięknie pasuje słowiańskim blondynkom, jak i sycylijskim brunetkom. Kobiety kochają ją, bo wystarczy za cały makijaż - malujesz usta i… jesteś gotowa. A szminka - supertrwała! Aktualne cena: 86 zł Mascara Eyes To Kill Giorgio Armani Niestety,...