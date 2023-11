Małgorzata Socha, gwiazda serialu "Przyjaciółki", już od lat jest wzorem dla tysięcy kobiet w Polsce. Fanki uwielbiają inspirować się zwłaszcza jej stylizacjami, które chętnie prezentuje na Instagramie. Na szczęście Małgorzata Socha często stawia na looki dostępne dla każdej kobiety. Nie wybiera luksusowych marek z górnych półek - zamiast nich preferuje polskich projektantów i sieciówki. Teraz pochwaliła się swetrem, który jest przystępny cenowo i... zachwyci każdą blondynkę!

Małgorzata Socha w fioletowym swetrze

Małgorzata Socha pokazała się na Instagramie w fioletowym swetrze z żółtym napisem "Blonde". Warto dodać, że fiolet to kolor sezonu! Zdominował pokazy w Nowym Jorku i wkroczył już do sieciówek. W zależności od odcienia pasuje do każdego typu urody. Ciepłe barwy są idealne dla blondynek, zimne natomiast dla ciemnowłosych kobiet. Fiolet doskonale komponuje się z kolorami dopełniającymi, czyli żółcią, zielenią i kolorem pomarańczowym.

Gdzie kupić sweter Małgorzaty Sochy?

Sweter aktorki kupicie w salonach Reserved! Kosztuje tylko 119,99 złotych. Możecie go nosić tak jak Małgorzata Socha z dżinsami, ale będzie też świetnie pasować do spódnic, zwłaszcza zwiewnych, w kwiatowe lub zwierzęce wzory.

Podoba się wam sweter Małgorzaty Sochy? Nie jest drogi i można go kupić w sklepie online

Mat. prasowe

Sweter Małgorzaty Sochy pokochają wszystkie blondynki :)

Mat. prasowe

