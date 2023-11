3 z 5

Jeśli chodzi o dramatyczne, robiące wrażenie kreacje to Małgorzata Kożuchowska jest niekwestionowaną królową. Zabudowane, wyszywane drobnymi cekinami body, wcięcie, którego nie powstydziłaby się Angelina Jolie – no i ten tren. Kiedy po nocach śni nam się doskonała czerwona suknia na elegancką okazję to wygląda ona mniej więcej tak jak kreacja aktorki od Violi Piekut.