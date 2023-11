1 z 9

Futrzane kamizelki znów wracają do łask w jesienno-zimowym sezonie! Pokochała je już Sylwia Przybysz, która na swoim profilu na Instagramie zaprezentowała asymetryczny model futrzanej kamizelki marki Niumi Clothes. Jej kamizelka kosztuje majątek, bo aż 548 złotych! Na szczęście w popularnych sieciówkach można znaleźć już mnóstwo modeli podobnych kamizelek w znacznie niższych cenach. Futrzane kamizelki kupisz już w Reserved, Mohito, H&M czy w Stradivariusie. Kamizelki z futra (oczywiście tylko sztucznego!) są świetne na co dzień - pasują do casualowych stylizacji, ale i eleganckich. Możesz je dobrać do dżinsów, chinosów czy małej czarnej. W naszej galerii znajdziesz propozycje futrzanych kamizelek wraz z cenami!

