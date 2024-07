Fryzury komunijne da dziewczynek powinny być zarazem eleganckie i dziewczęce. Komunia to podniosła uroczystość religijna, więc nie należy przesadzić ze zdobieniami fryzur dla dziewczynek.

Reklama

Subtelna przeplatanka – fryzura dla dziewczynek na Pierwszą Komunię

Do wykonania tej fryzury komunijnej potrzebujesz grzebienia/szczotki, sześciu białych gumek do włosów, sześciu spinek do włosów w formie białych kwiatów oraz ew. wsuwek.

Dokładnie rozczesz włosy.

Zrób trzy kitki: jedną z włosów znajdujących się nad czołem oraz dwie z włosów znajdujących się po bokach nad uszami.

Włosy ze środkowego kucyka podziel na dwie równe części.

Jedną partię włosów zwiąż z kitką po jednej stronie

Drugą partię włosów zwiąż z kitką po drugiej stronie.

Połowę włosów z kitek środkowych połącz gumką razem z kitkami najbliżej uszu.

Zwiąż ze sobą włosy luźno puszczone ze środkowych kitek.

Włosy ze środkowych kitek zwiąż na takiej wysokości jak kitki najbliżej uszu.

Każdy z kucyków podziel na dwie części, połącz partie włosów znajdujące się obok siebie.

We włosy pomiędzy kitkami wepnij spinki – białe kwiaty (jeśli mają wsuwki sprawa jest prosta, jeśli nie podepnij je wsuwkami).

Włosy z powstałych kitek nakręć na lokówkę.

Pozostałe włosy pozostaw proste.

Kokarda – fryzura komunijna

Aby zrobić tę fryzurę komunijną, przygotuj grzebień/szczotkę, lakier do włosów, gumkę (najlepiej w kolorze włosów), wsuwki.

Zobacz także

Rozczesz włosy.

Zrób kitkę na środku głowy.

Kitkę podziel na trzy pasma włosów.

Uformuj kokardę – dwa pasma podwiń pod spód do środka i podepnij wsuwkami.

Trzecie pasmo podepnij wsuwką pod gumkę.

Trzecie pasmo przełóż od góry i przyczep z przodu wsuwkami.

Spryskaj włosy lakierem.

Szachownica z lokami – włosy na Pierwszą Komunię

Ta fryzura komunijna dla dziewczynek wymaga użycia grzebienia/szczotki, pianki do włosów, dwóch gumek w kolorze włosów, długiej, plastikowej igły, nici dentystycznej, a także białą kokardę.

Reklama