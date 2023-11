4 z 5

Możesz też wykorzystać inne sposoby do zrobienia pięknych fal! Przede wszystkim nałóż na suche włosy piankę lub mus np. Bumble and Bumble, który umożliwia uzyskanie wyraźnych, niepuszących się loków bez efektu sztywności (kosmetyk znajdziesz w Sephorze). Możesz też użyć fluid do włosów kręconych Osmo, który nadaje połysku i wspomaga skręt. Następnie użyj np. wałków lub zwykłego ołówka i nawijaj pasma włosów, które potem przypnij wsuwką. Zrób tak ze wszystkimi włosami. Spięte pasma trzymaj przez 45 minut. Następnie rozwiń włosy, a swoje fale rozdziel pacami. Do układania fal możesz używać też okrągłej szczotki. Fryzurę spryskaj lakierem, np. Rene Furterer (do kupienia w Sephorze). Gotowe!

Zobacz: NATALIA SIWIEC ZMIENIŁA FRYZURĘ! TERAZ JEST WRĘCZ NIE DO POZNANIA