Marzą ci się na włosach niedbałe fale w stylu tych, które gwiazdy - jak Ewa Farna - noszą na wielkich galach? Do ich zrobienia potrzebujesz... prostownicy! Tak, to nie pomyłka - prostownica jest świetna także w podkręcaniu włosów, a fryzura, którą zrobisz z jej pomocą, będzie nowoczesna i niezobowiązująca - więc do dzieła! (zobacz: Wysoko związany kucyk rządzi na czerwonych dywanach! Jego zrobienie jest banalnie proste!)

Wysuszone włosy spryskaj produktem do stylizacji i podziel na wysokości uszu, te z czubka głowy podepnij. Złap pojedyncze pasmo i przeciągnij je między płytkami prostownicy, obracając urządzenie o 360 stopni. Jako ostatnie podkręcaj pasma przy twarzy.

Jeśli loki wyszły zbyt „porządnie’’, wetrzyj w dłonie odrobinę pasty lub innego produktu utrwalającego i kilka razy przeczesz włosy palcami. Nonszalancki efekt w stylu Ewy Farnej, Naomi Watts i Jessiki Chastain gwarantowany!

