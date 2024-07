1 z 11

Marzysz o pięknej, promiennej i zadbanej skórze jak u Ewy Chodakowskiej czy Małgorzaty Rozenek?Gwiazdy doskonale wiedzą, że podstawą perfekcyjnego wyglądu jest odpowiednia pielęgnacja - dostosowana nie tylko do jej typu, ale i pory roku! Gdy temperatura spada sporo poniżej zera warto poświęcić na nią nieco więcej czasu. Mróz, śnieg, wiatr i... klimatyzacja - dla naszej skóry to iście wybuchowa mieszanka!

Ochronny krem do twarzy to nie wszystko - odpowiedniego traktowania potrzebuje całe twoje ciało. Z pomocą przychodzą kosmetyki przeznaczone do zimowej pielęgnacji - szukaj tych, które w składzie mają odżywcze olejki i miód, kwas hialuronowy, ultranawilżający mocznik oraz łagodzący d-pantenol - to twoi sprzymierzeńcy w walce z zimą!

