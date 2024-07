Na otwarciu pierwszego butiku Agnieszki Maciejak pojawiły się gwiazdy, które rzadko widujemy na tego typu imprezach. Jesienno-zimową kolekcję projektantki przyszły obejrzeć m.in. Patrycja Markowska, Kasia Burzyńska czy Beata Kozidrak, która zaprezentowała się w naprawdę bardzo krótkiej sukience.

Reklama

Mogliśmy zobaczyć również Ewę Chodakowską - trenerkę, która lubi bawić się modą, a także profesjonalną stylistkę Wigannę Papinę. Obie panie zdecydowały się na bardzo modny obecnie trend - cienkie, czarne frędzle. Która z nich wypadła lepiej? Można się zdziwić...

Stylowa Ewa Chodakowska

Ewa Chodakowska tego wieczoru postawiła na ostrzejszy look. Główną rolę w jej stylizacji odgrywała długa kamizelka ze skórzanymi frędzlami, do której świetnie pasowały ciężkie, czarne botki. Tło stanowiła bluzka w sportowym stylu i białe szorty. Mocny charakter jej outfitu przełamywał elegancki, beżowy kapelusz oraz pikowana torebka Chanel. Całość niewymuszona, ale bardzo stylowa!

Stylistka "Tańca z Gwiazdami" zawiodła

Sporo wątpliwości mamy za to do stylizacji Wiganny Papiny. Zawodowa stylistka telewizyjna i kostiumografka (pracowała m.in. przy „Tańcu z Gwiazdami’’, „Dzień Dobry TVN’’ czy serialowej „Niani’’, ubierała aktorów w Teatrze Telewizji, dba też o wizerunek polityków w trakcie kampanii wyborczych) bardzo nas zawiodła... Czarna spódnica z frędzlami za kolano (w tym sezonie widzieliśmy je już dziesiątki razy), skórzana kurtka z nitami - i znów frędzle, biały podkoszulek, do tego pikowana (skórzana) kopertówka... Jakby tego było mało Wiganna dodała czerwone, silikonowe czółenka z dużymi sercami oraz dość infantylne naszyjniki z motylkami i serduszkiem. W połączeniu z jej makijażem oraz fryzurą a'la lata 90., całość wypada niestety bardzo słabo...

W pojedynku na frędzle - 1:0 dla trenerki gwiazd!

Zobacz także

Zobacz: Seksowna Ewa Chodakowska w stylizacji za ponad 10 tysięcy zł na urodzinach DDTVN

Ewa Chodakowska

Reklama

Wiganna Papina