Erdem właśnie po raz pierwszy pokazało całą swoją kolekcję dla H&M w stworzonym w samym środku Los Angeles tajemniczym ogrodzie. Co zaprezentował londyński projektant Erdem Moralioglu? Jak ubrania prezentowały się w ruchu, jak wyglądają w nich gwiazdy – no i co jest absolutnym must havem nr. 1 całej kolekcji? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się 5 rzeczy, które musicie wiedzieć o sekretnym pokazie Erdem x H&M.

Kolekcja Erdem x H&M będzie dostępna w butikach H&M przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie i w Galerii Krakowskiej oraz online od 2 listopada 2017

