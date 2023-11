Mężczyźni w przeciwieństwie do kobiet, nie potrzebują wielu par butów. Zazwyczaj facet posiada po jednej, góra dwie pary obuwia na różne okazje. W takich przypadkach szczególnie ważna jest właściwa pielęgnacja. Najbardziej podatne na zniszczenie są buty eleganckie. Aby mogły służyć przez długi czas, trzeba znać podstawowe zasady dbania o tego typu obuwie.

Już na początku należy zaznaczyć, że nie ma uniwersalnych zasad pielęgnacji różnego rodzaju obuwia. Inaczej powinno się dbać o buty ze skóry naturalnej, a inaczej wykonane z innych materiałów.

Co jest potrzebne do odpowiedniej pielęgnacji butów?

W przypadku każdej pielęgnacji obuwia kluczowe są odpowiednie produkty. Niezbędne są:

szczotka do pastowania,

ściereczka do polerowania,

środki pielęgnacyjno-nabłyszczające,

impregnat do obuwia,

odświeżacz do obuwia.

Wybierając środki pielęgnacyjne do butów, warto zainwestować w te droższe. Są one lepszej jakości, a biorąc pod uwagę, że wystarczają na długi czas, to kilka lub kilkanaście złotych nie powinno robić dużej różnicy.

Podstawowe zasady dbania o eleganckie buty

Najbardziej popularne eleganckie męskie obuwie jest wykonane ze skóry naturalnej. O ile w przypadku odzieży wierzchniej ślady użytkowania skóry często nadają jej charakteru i oryginalności, o tyle w przypadku butów wygląda to po prostu źle.

Niezależnie od tego, czy pielęgnuje się eleganckie obuwie, czy buty do użytku codziennego trzeba pamiętać o tym, żeby dbać o nie zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Jeśli chodzi o obuwie ze skóry naturalnej, to już na początku należy wyjąć sznurówki. Następnym krokiem jest oczyszczenie wilgotną ściereczką powierzchni butów. Dopiero po ich całkowitym wyschnięciu można nałożyć pastę lub inny środek pielęgnacyjno-nabłyszczający. Po kilku minutach wskazane jest powtórzenie ostatniej czynności, a później wypolerowanie butów suchą ściereczką.

Nieco inaczej powinna wyglądać pielęgnacja obuwia wykonanego z zamszu lub nubuku. Tego rodzaju materiały są bardziej podatne na czynniki zewnętrzne i utrzymanie ich w dobrym stanie przez dłuższy czas jest trudniejsze. Pielęgnacja eleganckich butów z zamszu lub nubuku powinna wyglądać następująco:

szczotkowanie butów w celu usunięcia zabrudzeń,

czyszczenie zewnętrznej powierzchni specjalną gumą,

w przypadku poważniejszych zabrudzeń - czyszczenie płynem do zamszu,

zaimpregnowanie butów.

Niezależnie od rodzaju obuwia warto pielęgnować je również w środku. W tym celu najlepiej używać specjalnych odświeżaczy do butów, które nie tylko usuwają nieprzyjemne zapachy, ale również redukują wilgoć.