Szukasz fryzury, która zrobi wrażenie na imprezie, ale nie będzie wymagała spędzenia w łazience kilku godzin? Weź przykład z gwiazdy "Gry o Tron", Sophie Turner! Młoda aktorka wie, że kucyki królowały na wybiegach największych projektantów (zobacz: Aksamitna opaska, a może wielka kokarda? Jakie akcesoria do włosów będą modne w tym sezonie?). Gładkie, upięte nisko nad karkiem będą świetne do codziennej, casualowej stylizacji, na wieczór zaś idealnie nadają się wysokie, elegancko pofalowane.

W tym wydaniu szczotkę zastąp... palcami - włosy nie powinny gładko przylegać do głowy. Aby dodatkowo je unieść użyj odrobinę pianki zwiększającej objętość. Po związaniu kucyka delikatnie go pofaluj - lokówką lub przy pomocy zwykłej prostownicy. Teraz jeszcze tylko utrwal fryzurę lakierem i... jesteś gotowa do wyjścia!

Sophie Turner na rozdaniu nagród SAG 2016.

EastNews

Do modnego upięcia gwiazda dobrała makijaż w odcieniach różu i pomarańczy.

EastNews

Do wieczorowego kucyka będą pasować fantazyjne gumki: zestaw Bijou Brigitte, ok. 12 zł.

Materiały prasowe

Zestaw ozdób do kucyka Topshop, ok. 40 zł.

Materiały prasowe

Metaliczne gumki Parfois, 9,90 zł.

Materiały prasowe

Gumka z perłami Bijou Brigitte, 25 zł.

Materiały prasowe

Zestaw gumek Claire's, ok. 15 zł.

Materiały prasowe

Zestaw spiralnych gumek Asos, ok. 30 zł.