Zapachy odgrywają istotną rolę w naszej codzienności. Odpowiednie kompozycje poprawiają samopoczucie, odstresowują i łagodzą niepokój. Ponadto dzięki aromatycznym świecom wnętrza zyskują lepszą energię i bardziej przytulny charakter. To właśnie ta myśl zainspirowała Edytę Herbuś do stworzenia marki świec zapachowych Her By LOVE.

Artystce zależało, by brand odzwierciedlał jej życiową filozofię - dążenia do harmonii, dbanie o planetę i funkcjonowanie w zgodzie z naturą. „Myśląc z czułością o nas wszystkich, szczególnie w dzisiejszej wymagającej rzeczywistości, stworzyłam pachnący symbol ciepła, otulenia i zmysłowości. Chciałabym, by stał się on impulsem do zatrzymania w codziennym pędzie i skierowania uwagi do wewnątrz siebie. By otulał nas w domowej przestrzeni, wspierając w nas spokój, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa”, tłumaczy Edyta Herbuś.

W ofercie Her By LOVE są dwie naturalne świece sojowe - AURA i WENA. Każda z nich zawiera autorską mieszankę olejków eterycznych Decodo. Pierwsza z nich stworzona została pod kątem medytacji, jogi i wieczornego wyciszenia z książką. Jej głównym składnikiem jest drzewo różane, do którego Edyta dodała jeszcze: cedr, geranium, cytrynę i miętę. Zapach sprzyja refleksji oraz przywraca równowagę i spokój umysłu.

Z kolei WENA dzięki olejkowi z mandarynki, z dodatkiem paczuli, geranium, odrobiny pieprzu i Ilangu, pobudza energię oraz daje natchnienie i zapał do działania. Warto zapalać ją zwłaszcza rano, by przygotować się na intensywny dzień.

Świece wykonywane są w Polsce z biodegradowalnych, naturalnych surowców. Można je kupić w sprzedaży internetowej na stronie herbylove.pl oraz w sklepie instagramowym @Her_by_love. Edyta Herbuś od lat bierze udział w akcjach związanych z ekologią dlatego każda sprzedana sztuka przekłada się na posadzone drzewo w nadleśnictwie Runowo, które zostało zniszczone przez nawałnicę w 2017 roku.