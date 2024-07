W sobotę Edyta Górniak była gościem w "Pytaniu na Śniadanie" i zachwyciła stylizacją wartą 5 tysięcy złotych. Artystka opowiedziała tam o swoich planach zawodowych i trasie koncertowej, której kolejny etap już jutro w Gdańsku.

Reklama

Stylizacja Edyty Górniak w "Pytaniu na Śniadanie"

Artystka w sobotni poranek postawiła na czerń i drogie marki. Specjalnie do studia wybrała aż trzy rzeczy z najnowszej kolekcji Balmain dla H&M. Proste kroje idealnie podkreśliły szczupłą sylwetkę diwy. Czarne rurki z przeszyciami i suwakami to koszt ok. 1300 zł. Do tego marynarka ze złotymi zdobieniami i pagonami warta blisko 600 zł, a pod spodem casualowy, czarny T-shirt, którego cena to 120 zł. Całość uzupełniały klasyczne szpilki Louboutin, które można kupić za 2200 zł i torebka MUMU, której koszt to niecałe 600 zł. Całość to wydatek blisko 5 tysięcy złotych, ale efekt jest naprawdę fantastyczny. Jak Wam się podoba stylizacja Edyty?

Zobacz: Zjawiskowa Edyta Górniak uhonorowana medalem w Ministerstwie Kultury! "Usłyszałam piękne słowa"

Zobacz także

Edyta Górniak w sobotę była gościem w "Pytaniu na Śniadanie"

Wybrała luksusowe marki do swojej stylizacji

Podoba Wam się jej stylizacja?