1 z 5

Czy Edyta Górniak potrafi wyglądać źle? Odpowiedź jest prosta: nie.

Swoją ostatnią stylizację pokazała ona w Poznaniu z okazji otwarcia pierwszego sklepu polskiej marki Naoko sygnowanego nazwiskiem wokalistki.

Zobacz też: Edyta Górniak zdradziła nam, jaki manicure najchętniej wybiera wiosną

Wyglądała fenomenalnie! Co więcej piosenkarka ubrała się od stóp do głów w ciuchy z metką „made in Poland". Znamy wszystkie marki. Nie uwierzycie ile kosztowały jej jeansy!