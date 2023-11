1 z 11

Temat: Dzień Chłopaka. Jeśli tu jesteś, zapewne nadal poszukujesz idealnego prezentu, który zostanie doceniony przez Twojego męża, partnera, brata, tatę – czy jakiegokolwiek faceta, którego chcesz docenić 30 września – i nie zostanie przez niego ciśnięty gdzieś w kąt.

Pozwólcie, że zaproponujemy pielęgnację. W końcu prawdziwemu mężczyźnie niestraszne kremy, przeciwzmarszczkowe sera czy luksusowe, kojące produkty po goleniu. Od systemu wybielającego do zębów aż po ekstrawagancki (i odjechany) gadżet do cery, zajrzyjcie do naszej galerii aby zobaczyć najlepsze pomysły na prezent dla Waszych facetów.

