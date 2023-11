1 z 5

Ubranko w arbuzy Klary Lewandowskiej to prawdziwy hit! W takim wdzianku córka Ani i Roberta Lewandowskich pojawiła się na treningu Bayernu Monachium, kibicując swojemu tacie. ;) Nie da się ukryć, że 4-miesięczna Klara wyglądała przesłodko, a do tego modnie! Wzór arbuzów to zdecydowanie najgorętszy print tego sezonu. Nic więc dziwnego, że inna znana gwiazda też postawiła na ubrania w arbuzy nie tylko dla swojego dziecka, ale i dla... siebie!

Zobacz: Dresik Klary Lewandowskiej w arbuzy to HIT! Znamy markę i cenę. Drogo?

