Na wczorajszym pokazie Macieja Zienia pojawiło się sporo gwiazd, łącznie z Krzysztofem Gojdziem, który zasiadł w pierwszym rzędzie. Zaproszenia na imprezę nie otrzymała Dorota Wróblewska, o czym poinformowała na swoim Facebooku, po tym jak PR Macieja Zienia wysłał do niej informację prasową o pokazie. Producentka pokazów mody jest zdegustowana.

Wróblewska w ironicznym tonie wypowiedziała się zaś o obecności m.in. słynnego lekarza gwiazd. Gojdź zasiadł w pierwszym rzędzie. Dorota zastanawia się w takim razie, czy relacja z imprezy pojawi się na jakimś portalu medycznym:

Dzisiaj dostałam piękną informacje prasową na temat pokazu Macieja Zienia :) Wspaniale, że PR działa tylko szkoda, że nie zostałam zaproszona na pokaz. No cóż, widziałam na zdjęciach, że w pierwszym rzędzie siedział słynny Pan Doktor. Dlatego wysyłajmy informacje po pokazie do osób, które były i mogą zrobić relacje z wydarzenia. Z pewnością jakiś portal medyczny opublikuje zdjęcia i przedstawi swoją opinię. P.S. Nie jestem obrażona tylko zdegustowana. Jak nie zapraszamy, to nie wysyłamy informacji z prośbą o publikacje. Proste. Jak to powiedział Anthony Hopkins- Traktujmy się z wzajemnością. - pisze Dorota Wróblewska.