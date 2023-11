Tym razem jednak Dorota Szelągowska zaszalała i wyszło jej to na dobre ;) W turkusowych włosach i bez makijażu prezenterka i twarz kanału HGTV wygląda świetnie:

Typowo celebrycki no mejkup. I no botox. I jeszcze "no" te wszystkie rzeczy, co się nimi wypełnia bruzdy. Szczęśliwie mam tam tłuszcz własny. - napisała w hashtagach.