Dorota Gardias zachwyciła na imprezie urodzinowej Apratu! Pogodynka pojawiła się na balu w przepięknej, zjawiskowej kreacji od Violi Piekut. Długa, dopasowana suknia z gorsetową górą i rozszerzanym dołem zrobiła ogromne wrażenie. Nie tylko za sprawą świetnego fasonu, który idealnie podkreślił sylwetkę Doroty Gardias, lecz również przez niesamowity kolor kreacji. Intensywna, seksowna czerwień przykuwała uwagę! Całość dopełniła torba Sabriny Pilewicz. Z pewnością była to jedna z najlepszych stylizacji tego wieczoru.

Najpiękniejsza Dorota Guardias na włoskim wieczorze Apartu. Dorota w specjalnie szytej dla niej sukience od Villi Piekut wyglądała fantastycznie. #apart#bal#ostatki#balmaskowy#scena#opera#teatr#kreacja#syrenka#violapiekut#dorotagardias#fashion#polishgirl#włochy#włoskiwieczór#partypl

A post shared by Party.pl (@party.pl) on Mar 1, 2017 at 12:18am PST