Dorota Gardias od kilku miesięcy stara się łączyć macierzyństwo z życiem zawodowym i trzeba przyznać, że wychodzi jej to naprawdę nieźle. Pogodynka wróciła do telewizji, a w przypadku wyjazdów poza Warszawę, córeczka zawsze towarzyszy jej w podróży. Przypomnijmy: Gardias reklamuje SPA. Do pracy zabrała córeczkę

Celebrytka znajduje też czas na małe przyjemności. Odwiedziła ostatnio swojego ulubionego fryzjera i postanowiła nieco poeksperymentować - w końcu nieprzypadkowo początek wiosny uważany jest za najlepszy czas na zmiany.

Na swoim Facebooku opublikowała zdjęcie, w którym widzimy ją w grzywce i cięciu przywodzącym na myśl styl... Shazzy. Swego czasu ta charakterystyczna fryzura była prawdziwym hitem, podobnie jak przeboje gwiazdy disco-polo. Nie zmienia to faktu, że w takim uczesaniu Dorota prezentuję się naprawdę dobrze.

Jak oceniacie nowy look Doroty Gardias?

