Uczulenie na hybrydę, czyli lakierożele i lakiery hybrydowe najczęściej objawia się zaczerwienieniem skórek wokół pomalowanych nimi paznokci. Mogą pojawić się również pęcherzyki, opuchlizna i uporczywe swędzenie.

Reklama

Reakcja alergiczna na hybrydę może występować nawet po minimalnym kontakcie z produktem – dotknięcie buteleczki lub pomalowanych paznokci innej osoby. Pierwszym krokiem w walce z uczuleniem kontaktowym jest natychmiastowa eliminacja substancji drażniącej.

Objawy uczulenia na hybrydę

Symptomy uczulenia, które najczęściej pojawiają się na ciele to:

zaczerwienienie skórek wokół paznokci,

wokół paznokci, pęcherzyki na palcach oraz pod paznokciami, które czasem są wypełnione ropą,

pieczenie i ból palców,

uporczywy świąd skórek i opuszków,

czerwone plamy na dłoniach a nawet całym ciele,

opuchlizna dłoni,

wzmożona kruchość, łamliwość i rozdwajanie się paznokci,

nadmierne grubienie i obfite łuszczenie skóry wokół paznokci,

onycholiza.

Onycholiza to najgroźniejszy objaw, który może być skutkiem uczulenia na lakiery hybrydowe. Czasem wywołuje ją aceton, w którym moczy się palce, usuwając lakier. Choroba ta polega na odwarstwianiu się płytki paznokcia. W miarę jej postępowania płytka przybiera białą, a następnie żółtą, a nawet zieloną barwę. Schorzenie jest bardzo nieprzyjemne i bolesne, wymaga natychmiastowego, specjalistycznego leczenia.

Zobacz także

Cierpisz na alergię skórną? Wykorzystaj oferowany przez Doz kod rabatowy i kup kosmetyki, które zalecane są przy uczuleniach i zmianach skórnych.

W jaki sposób leczyć uczulenie na hybrydę?

Po wystąpieniu jednego lub kilku objawów uczulenia na hybrydowy lakier, należy jak najszybciej usunąć go z paznokci. Ulgę przynosi moczenie dłoni w chłodnym naparze z rumianku oraz smarowanie skórek i palców kremem z panthenolem. Kolejnym krokiem jest wizyta u dermatologa. Konieczne jest szybkie działanie, by nie dopuścić do rozwoju onycholizy, która w konsekwencji może doprowadzić do utraty paznokci.

Po wystąpieniu reakcji alergicznej na lakier hybrydowy jednej marki, istnieje duże prawdopodobieństwo, że również na preparaty innych firm organizm zareaguje w podobny sposób. Najlepszym wyjściem jest rezygnacja z tego rodzaju manicure. Ponadto warto pamiętać, że w czasie noszenia manicure, długotrwały kontakt płytki paznokcia z substancją, która zawiera związki bardzo groźne dla ludzkiego organizmu to duże ryzyko dla zdrowia. W lakierach hybrydowych znajdują się m.in.:

Reklama