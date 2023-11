Nie ważne, gdzie pojedziemy na wakacje – w góry, nad morze, jezioro, a może za granicę – wszędzie możemy założyć modny strój, który wzbogacą stylowe dodatki. W związku z tym warto mieć w szafie standardowe must have każdego lata, które nigdy nie wychodzą z mody i świetnie sprawdzają się podczas wakacji lub urlopu.

Warto wyposażyć swoją szafę w dodatki na lato, które nie wychodzą z mody. I tak np. każdą stylizację można upięknić, zakładając m.in. kapelusz albo okulary przeciwsłoneczne. Tego typu dodatki mogą być zarówno bardziej klasyczne (będą pasowały do każdej stylizacji na lato), jak również bardziej wyraziste (będą przyciągały wzrok).

Kapelusze można nosić o każdej porze roku i to niezależnie od pogody. Jednak latem, gdy np. jedziemy nad morze i mamy zamiar spacerować po plaży, warto mieć go przy sobie. Kapelusz chroni przed słońcem zarówno skórę twarzy (nie pojawią się zmarszczki), jak i włosów (nie będą przesuszone). Tego lata modne są kapelusze w dużych rozmiarach, ponadto świetnie sprawdzi się także czapka z daszkiem lub sam daszek.

Co obowiązkowo na lato? Okulary przeciwsłoneczne z filtrem

Okulary przeciwsłoneczne z filtrem powinna nosić każda kobieta i to nie tylko ta, która wyjeżdża na wakacje, gdyż latem powinny być noszone na co dzień, podczas wyjścia do pracy, jak i na zakupy. I chociaż jest to obowiązkowy element naszej garderoby, to i tak stanowi modny dodatek. Takie okulary przeciwsłoneczne warto kupić w profesjonalnym salonie optycznym, w którym będą faktycznie tylko okulary z filtrem. Można wybrać klasyczne, czarne oprawki albo zaszaleć i postawić na coś nietypowego np. okulary w stylu kociego oka.

Klapki nie tylko na plażę

Latem w każdej szafie powinno znaleźć się miejsce dla butów typu klapki. Bardzo dobrze sprawdzają się, kiedy jedziemy nad morze, ale również będą odpowiednie podczas wyjścia na miasto. Jeśli mają to być klapki na plażę, to warto wybrać takie, które będą zbliżone kolorem do naszego stroju kąpielowego. Modne są również nadal klapki różnokolorowe, które idealnie będą pasowały do innych elementów stylizacji. Do miasta świetnie nadają się klapki np. z futerkiem.

O czym warto pamiętać latem? Noś torebkę we wzory

Latem bardzo dobrze sprawdzą się modne torebki ze wzorami, które mogą różnić się od naszej całej stylizacji, gdyż tego lata królują wyraziste i różnokolorowe wzory. Modne są torebki zarówno małe, jak i te większe, w których pomieścimy nie tylko portfel z gotówką. Ponadto sprawdzą się także torebki przezroczyste, które świetnie nadają się na plażę i do miasta oraz torebki wiklinowe lub typowe koszyki.