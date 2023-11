Sztuczne futerka sprawdzają się w sezonie jesienno-zimowym. Są bardzo ciepłe, a wybór kolorów jest ogromny (od brązowych po tęczowe). Futerka można łączyć zarówno z szykownymi strojami, jak i z jeansami. Kobiety coraz częściej decydują się na okrycia w odważnych kolorach, takich jak różowe futro.

Ubrania z futerkiem cieszą się dużą popularnością. Należą do nich kurtki z kolorowymi kołnierzami oraz futrzane kamizelki, które sprawdzają się w połączeniu ze skórzanymi spodniami oraz wysokimi botkami.

Jak nosić sztuczne futerko?

Kobiety coraz częściej decydują się na wybór sztucznego futerka zamiast pikowanej kurtki lub wełnianego płaszcza, ponieważ futerka są miłe w dotyku oraz ciepłe. Idealnie pasują do różnych ubrań, obuwia i dodatków (torebek, biżuterii). Sieciówki oraz domy mody w każdym sezonie jesienno-zimowym proponują różne stroje, do których pasuje futro. Z tego względu, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych jest duży wybór futer w różnych kolorach - od naturalnych barw (beżu, brązu, czerni) do tęczowych (fioletowych, niebieskich, różowych). Sztuczne futro może mieć również długie lub krótkie włosie.

Eleganckie stylizacje ze sztucznym futerkiem

Do eleganckich stylizacji pasują sztuczne futerka w stonowanych barwach (granacie, czerni, ciemnym fiolecie, brązie). Do ciemnego okrycia warto wybrać ołówkową spódnicę oraz ciemne buty na szerokim obcasie, które optycznie wydłużą sylwetkę. Wybierając się na randkę, czarne sztuczne futerko, nadające stylizacji charakter, można połączyć ze skórzanymi spodniami, botkami oraz dużym naszyjnikiem. Panie wybierają również futra farbowane (np. czarne z czerwonymi prześwitami), do których pasują kolorystycznie stonowane ubrania (biały golf i czarna spódnica do kolan).

Casualowe ubrania, które można łączyć ze sztucznym futerkiem

Sztuczne futerka wyglądają efektownie również z casualowymi ciuchami. Kolorowe futerka oversize można łączyć z dopasowanymi jeansami oraz adidasami. Popularne są kolory, które rzucają się w oczy. Fioletowe czy różowe futerko pasuje zarówno do spodni rurek, ale również spódnic – rozkloszowanych oraz prostych. Do codziennej stylizacji warto dobrać również dodatki: okulary przeciwsłoneczne, dużą torebkę oraz masywny wisiorek lub bransoletki.