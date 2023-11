Aksamitne sukienki wyglądają bardzo kobieco, a przede wszystkim modnie. Można je zakładać zarówno na co dzień, jak i na wieczorne imprezy. W oryginalnych aksamitnych materiałów szyte są również garnitury, marynatki, spodnie oraz spódnice. Do jesiennych stylizacji można założyć długie kozaki z aksamitu.

Aksamit to rodzaj miękkiej tkaniny z delikatną okrywą włókienną. Aksamitne sukienki kojarzone są z barokową modą, jednak obecnie coraz częściej pojawiają się na pokazach takich projektantów, jak Ralph Lauren, Marc Jacobs czy L'Wren Scott. Z delikatnej tkaniny powstają: spodnie, żakiety, płaszcze, a także buty.

Aksamitne sukienki

Sukienka aksamitna to pomysł zarówno na wieczorną stylizację, jak i casualowy look. Elegancką stylizację stworzy kreacja w połączeniu z wysokimi szpilkami, torebką kopertówką oraz błyszczącą biżuterią. Aksamitne sukienki doskonale wpasowują się w codzienną modę. Można je nosić np. do skórzanych botków lub wysokich kozaków oraz luźnego płaszcza. Bardzo kobieco wyglądają sukienki z białym kołnierzykiem i guzikami, a także w fasonie baby doll, czyli z podwyższeniem w talii. Najmodniejsze kolory aksamitu to: bordowy, butelkowa zieleń, granat, czerń oraz czerwień.

Eleganckie damskie garnitury z aksamitu

Z aksamitu szyte są również całe garnitury damskie, które mogą stanowić oryginalny i elegancki uniform do pracy lub spotkanie biznesowe. Ciekawym akcentem na stroju może być dodatek w postaci, np. posrebrzanej broszki. Aksamitną marynarkę można założyć do spódnicy ołówkowej, koronkowej bluzki i skórzanych botków za kostkę. Mniej formalny wygląd zapewni spódnica z miękkiego materiału w połączeniu z wełnianym golfem lub bawełnianą bluzką z napisami. Aksamitne spódnice ładnie prezentują się z cienkimi rajstopami, np. w kropki.

Buty z aksamitu

Wysokie kozaki za kolano z elastycznego kreszowanego aksamitu stanowią modny dodatek do jesiennych stylizacji. W miękkiej tkaniny wykonywane są także botki za kostkę w oryginalnych kolorach, np. różu, niebieskiego, granatu oraz bordo.