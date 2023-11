Doskonale wiemy, że fanki Anny Lewandowskiej inspirują się nie tylko jej dietą i ćwiczeniami, ale także stylem. Gdy żona Roberta Lewandowskiego zaprezetnuje na sobie jakąkolwiek stylizację, jej ubrania natychmiast znikają ze sklepowych wieszaków. Na szczęście Anna Lewandowska chętnie stawia na popularne i dostępne dla wszystkich sieciówki oraz sklepy internetowe, więc w prosty i niedrogi sposób można tworzyć zestawy w jej stylu. Tym razem szansa na to jest jeszcze większa, bo aż dwie świetne letnie sukienki Anny Lewandowskiej trafiły na wyprzedaż!

Sukienki Anny Lewandowskiej na wyprzedaży

Anna Lewandowska ceni sobie nie tylko wygodne sportowe stroje, ale uwielbia też kobiece długie sukienki. Trenerka prezentowała się już w kilku modelach z kolekcji Mosquito. Ostatnio zachwyciła was w sukience we wzór pawich piór. Tymczasem w ofercie marki można znaleźć dwie inne sukienki maksi, które nosiła już Anna Lewandowska, do tego w obniżonej cenie!

Mowa o modelu Maxi Bananas we wzór zielonych liści w różnych odcieniach. Sukienka jest oczywiście długa i zakończona falbaną, a także ma modny i seksowny hiszpański dekolt. Nadaje się idealnie na co dzień zarówno do pracy, jak i na spacer czy kolację z ukochanym. Sprawdzi się też doskonale podczas wakacyjnych wyjazdów! Wcześniej trzeba było zapłacić za nią 159,99 złotych, a teraz jest w cenie 135,99 złotych!

W promocyjnej cenie można kupić także drugi model maksi sukienki Black Bananas. Kreacja w liście w turkusowym odcieniu jest wiązana na szyi, ma dekolt w kształcie litery V i seksownie odsłania plecy. Anna Lewandowska nosiła ją na plaży, ale na pewno sprawdzi się także w czasie upalnych dni w mieście. Wcześniej kosztowała 179,99 złotych, natomiast teraz trzeba zapłacić za nią 129,99 złotych.

Skusicie się na którąś z sukienek, a może kupicie od razu dwa modele?