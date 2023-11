Perfumy damskie aplikuje się na skórę, w miejsca, gdzie pulsuje krew. Zapachy będa znacznie dłużej utrzymywać się na skórze nawilżonej w porównaniu do suchej. Damskie perfumy można aplikować nie tylko na nadgarstki czy szyję, ale również na włosy lub szczotkę.

Zmysłowy zapach damskich perfum pozwala kobiecie czuć pewnie, atrakcyjnie i kobieco. Flakonik ulubionych perfum to, dla wielu kobiet, nieodłączny element wyposażenia kosmetyczki. Za pomocą prostych trików można spowodować, że ukochany zapach, będzie utrzymywał się na skórze dłużej.

Nawilżona skóra a trwałość perfum

Skóra nawilżona jest lepszym nośnikiem perfum, niż sucha i szorstka. Aby przedłużyć trwałość ulubionego zapachu, należy przede wszystkim, zadbać o pielęgnację skóry, odpowiednio nawilżającymi kosmetykami. W przypadku, gdy naskórek jest bardzo przesuszony można zastosować zwykłą wazelinę kosmetyczną i posmarować nią miejsca, na które potem aplikuje się pachnącą mgiełkę.

Perfumowane kosmetyki

Skutecznym sposobem na przedłużenie trwałości perfum, a także ich intensyfikację, jest stosowanie kosmetyków uzupełniających z tej samej linii zapachowej. Perfumowany żel do mycia ciała, balsam czy olejek sprawi, że skóra będzie pachniała intensywniej, a zapach ulubionej woni utrzyma się na skórze znacznie dłużej. Kosmetyki kupowane w zestawie z perfumami kosztują zwykle mniej, niż zakupione oddzielnie.

Sposoby aplikacji perfum

Najpopularniejszym sposobem aplikacji perfum jest rozpylanie ich na skórę w miejsca gdzie pulsuje krew, np. na szyję, wewnętrzną stronę nadgarstków, pachwiny czy zgięcia łokci. Ulubionym zapachem można również spryskać okolice mostka oraz włosy, które są rewelacyjnym nośnikiem perfum. Zapach najlepiej aplikować na suche kosmyki bezpośrednio lub używając do tego szczotki opryskanej wcześniej ulubionymi perfumami. Do aplikacji perfum najlepiej sprawdzają się szczotki wykonane ze sztucznego tworzywa, ponieważ łatwiej się je myje, a zapach utrzymuje się na nich krócej, co jest szczególnie istotne, gdy np. często zmienia się zapach perfum.