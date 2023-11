Płaszcz hydrolipidowy jest naturalną barierą, chroniącą skórę przed szkodliwym działaniem różnych czynników zewnętrznych. Składa się on z dwóch warstw: wodnej i lipidowej, które zapewniają skórze odpowiedni stopień nawilżenia i odżywienia. Wówczas, gdy naturalna bariera ochrona skóry zostaje naruszona, należy stosować kosmetyki z lipidami.

Reklama

Płaszcz hydrolipidowy, nazywany również barierą lipidową naskórka, jest niedostrzegalną warstwą, spełniającą funkcję ochronną. Jej głównym zadaniem jest zapobieganie ucieczce wody przez naskórek.

Bariera lipidowa naskórka – czym jest i jakie funkcje spełnia?

Płaszcz ochronny skóry składa się w głównej mierze z wody i lipidów, wspomaganych przez cholesterol, kwasy tłuszczowe, a także trójglicerydy. Tworzy on na naskórku cienką i niedostrzegalną warstwę, zapewniającą skórze optymalny stopień odżywienia i nawilżenia. Dzięki barierze lipidowej jest chroniona przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, w szczególności przed: bakteriami, zanieczyszczeniami, promieniowaniem UV, wiatrem, a także wahaniami temperatur.

Kiedy płaszcz hydrolipidowy jest osłabiony?

Negatywie na warstwę hydrolipidową naskórka oddziałuje w głównej mierze nadmierna ekspozycja skóry na promieniowanie słoneczne. Nie sprzyja jej także gorące, suche powietrze o niskim stopniu wilgotności. Wobec tego warstwa hydrolipidowa naskórka zazwyczaj osłabiona jest w okresie letnim. Podczas wysokich temperatur woda, która jest podstawowym budulcem bariery ochronnej skóry, bardzo szybko odparowuje. W efekcie skóra staje się sucha, szorstka i bardziej wrażliwa na negatywne oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Reklama

Odbudowa płaszcza lipidowego skóry

Warstwę hydrolipidową skóry można odbudować, stosując kosmetyki o działaniu silnie nawilżającym. Najlepiej, jeśli w ich składzie znajdą się lipidy, witaminy oraz substancje odżywiające i regenerujące, przesuszoną skórę. Można stosować także preparaty z: olejkiem jojoba i masłem kakaowym. Oprócz tego należy również zadbać o odpowiedni środek do zmywania makijażu i mycia twarzy. Nie zaleca się wybierać do tego celu kosmetyków z mydłem i alkoholem, bowiem naruszają one płaszcz ochronny skóry. Taką kurację należy wspomagać piciem dużej ilości wody (min. 2 l dzienne).