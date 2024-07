Manicure w stylu glamour to blask, kontrast i nieprzeciętny pomysł. Srebrny kolor na końcówkach paznokci będzie pięknie współgrał z głęboką czernią. To odważna propozycja, która sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i w wydaniu wieczorowym.

Paznokcie pomalowane srebrnym i czarnym lakierem – wykonanie krok po korku

Do wykonania manicure w stylu glamour potrzebujemy dwóch odcieni lakieru – głębokiej czerni i srebra, bazy pod lakier i utwardzacza. Przydatne będą także – waciki bezpyłkowe, cienki pędzelek, sonda, paseczki do french manicure, zmywacz do paznokci, pilniczek i bambusowy patyczek kosmetyczny.

Krok 1 – Przygotowanie płytki i nałożenie bazy pod manicure

Pierwszym krokiem manicure w stylu glamour jest przygotowanie paznokci. Zanim nałożymy czarny lakier należy spiłować paznokcie, nadając im równy kształt. Następnie należy odsunąć narastające na płytkę paznokcia skórki, odtłuścić płytkę wacikiem ze zmywaczem i nałożyć bazę lub lakier bezbarwny. Baza ochroni płytkę paznokcia przed odbarwieniem.

Krok 2 – Malowanie całej płytki czarnym lakierem do paznokci

Kiedy baza wyschnie, paznokcie malujemy równomiernie jedną warstwą czarnego lakieru. Czekamy, aby lakier całkowicie wysechł. Jeżeli kolor nie jest wystarczająco głęboki lub lakier nie rozprowadził się równo na powierzchni płytki, warto nałożyć drugą warstwę i odczekać do jej całkowitego wyschnięcia.

Krok 3 – Srebrne paseczki

Za malowanie końcówek zabieramy się dopiero wówczas, gdy obie warstwy lakieru zupełnie zaschły. Za pomocą cienkiego pędzelka srebrnym lakierem malujemy srebrne paseczki wzdłuż kocówki paznokcia – od jednego wału paznokciowego do drugiego. Paseczki powinny mieć ok. 5 mm szerokości i być takiej samej wielkości na każdym paznokciu. Malowanie równych paseczków ułatwi nam wykonanie ich sondą lub przyłożenie specjalnych papierowych paseczków do french manicure. Na każdy paznokieć przyklejamy papierowy paseczek. Następnie srebrnym lakierem malujemy samą końcówkę paznokcia – staramy się nie wychodzić poza papierowy pasek w kierunku nasady płytki paznokcia. Gdy lakier odrobinę podeschnie, za pomocą pęsety odklejamy każdy paseczek. Alternatywą dla paseczków może być także namalowanie u nasady każdego paznokcia dużej srebrnej kropki. Równe kropki zdecydowanie ułatwi namalowanie ich sondą.

Krok 4 – Utwardzenie manicure

Ostatnim krokiem manicure w stylu glamour jest nałożenie utwardzacza. Produkt ten utrwali efekt manicure i nada mu jednolity, gładki efekt tafli.