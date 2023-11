1 z 4

Kaia Gerber ma dobry rok jeśli chodzi o budowanie sobie mocnego CV w branży modowej. Jej najnowsze osiągnięcie? Nic wielkiego – kampania Chanel. A tak na poważnie to nic bardziej nie potwierdza tego, co podświadomie uważamy już od paru miesięcy – mamy do czynienia ze wschodzącą supergwiazdą modelingu.

W końcu nie co dzień dostaje się telefon od Karla Lagerfelda z prośbą o wystąpienie w jego reklamie... Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć jak córka Cindy Crawford poradziła sobie przed obiektywem mistrza.

