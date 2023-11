Hydrolaty to wody kwiatowe albo roślinne, które powstają w wyniku produkcji olejków zapachowych. Tej wody kwiatowej (roślinnej) nie należy mylić jednak z wodą toaletową. Warto je stosować, ponieważ są delikatniejsze od olejków zapachowych, a do tego mają pH zbliżone do naturalnego pH skóry. Takie kosmetyki na twarz sprawdzą się np. jako produkt odświeżający skórę po ciężkim dniu.

Jeśli zdecydujemy się na hydrolat, warto najpierw zakupić małe opakowanie, aby przekonać się, czy dany zapach będzie nam odpowiadał. Często tego typu wody roślinne mają intensywny i specyficzny zapach, dlatego nie zawsze mogą się sprawdzić. Hydrolat można stosować na kilka sposobów i tak np. jeśli tego typu woda kwiatowa (roślinna) używana jest zamiast toniku, to należy nią spryskać twarz, szyję oraz dekolt codziennie rano i wieczorem. Potem należy chwilę poczekać, aby skóra wchłonęła preparat, a następnie zetrzeć jej nadmiar płatkami kosmetycznymi.

Dla jakiej skóry hydrolaty są wskazane?

Hydrolaty, czyli wody kwiatowe (roślinne), można stosować do każdego typu cery, jednak konkretny rodzaj należy dobrać nie tylko do rodzaju cery, ale również jej stanu. Na przykład w pielęgnacji cery tłustej sprawdzi się woda oczarowa, która otrzymywana jest z kwiatów lub drzewa oczaru wirginijskiego. Będzie to idealny wybór, gdyż ten hydrolat oczyszcza cerę, poprawia ukrwienie, zmniejsza wydzielanie sebum, a do tego ściąga rozszerzone pory. Z kolei np. dla cery wrażliwej bardzo dobrym rozwiązaniem będzie woda różana, która łagodzi zaczerwienienia oraz poprawia ogólny stan skóry. Tutaj można też wykorzystać hydrolat lawendowy lub bławatkowy. Dla skóry suchej i dojrzałej dobry będzie, np. hydrolat jaśminowy, który ma właściwości łagodzące i przeciwzapalne oraz regenerujące i przeciwzmarszczkowe.

Woda kwiatowa – jaki zapach wybrać?

Hydrolat (woda kwiatowa, roślinna) ma różne zapachy i każda z kobiet powinna go dobrać zgodnie ze swoimi preferencjami. Najbardziej znana jest woda różana o pięknym zapachu, do produkcji której używa się płatków róży Rosa damascena. Duża popularnością cieszy się również hydrolat pomarańczowy, który otrzymuje się z kwiatów słodkiej pomarańczy. W sprzedaży dostępne są wody kwiatowe o różnych zapachach m.in.:

