1 z 4

Cleo na Sopot Top of the Top Festival

Cleo na Sopot Top of the Top Festival postawiła na bardzo modne, ale również nieco "trudne" buty. Gwiazda miała na sobie sznurowane sandałki, sięgające aż do kolana. Ten niezwykle seksowny model butów może doskonale podkreślić zgrabne nogi, ale może je również... optycznie skrócić i pogrubić. Jak wypadła stylizacja Cleo? Była wpadka? Może jest powód do zachwytów?

Zobacz też: Plejada gwiazd na Sopot TOP Of The TOP Festival: Gawęda, Wyszkoni, Nykiel, Ruchała i inni

Zobaczcie zdjęcia!

Polecamy: Allan Krupa na festiwalu w Sopocie. Ale czas spędza nie tylko z mamą, zobaczcie tę zgrabną blondynkę