Magdalena Cielecka pojawiła się na pokazie filmu "Zjednoczone Stany Miłości", w którym gra jedną z głównych bohaterek - Izę. Akcja filmu dzieje się rok po upadku PRL-u. Cztery pozornie szczęśliwe kobiety próbują odmienić swoje życie.

Cielecka na premierę filmu założyła białą zwiewną sukienkę sięgającą do kostek. Do tego dobrała oryginalną kopertówkę. Włosy zaczesała delikatnie do tyłu, postawiła też na niemal niewidoczny makijaż, który zapewne sprawdził się w taką pogodę ;). Wszystko byłoby idealne, gdyby nie jeden drobiazg. Chodzi o wybrane przez aktorkę sandałki. Niestety czarno-złote szpilki nie pasowały do całej stylizacji. Może buty w odcieniu nude bardziej by zagrały z delikatną sukienką?

A wy co sądzicie? Podoba się wam stylizacja Cieleckiej? Aktorka już wielokrotnie pokazywała, że ma klasę i genialnie się ubiera! Tym razem było podobnie?

