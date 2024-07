4 z 5

Właściciele zamku proponują różne programy skupiające się na poszczególnym aspekcie francuskiego życia – czy to lokalna kuchnia (wraz z zamkiem otrzymali oni zestaw tradycyjnych przepisów), rzemiosło czy joga i relaks. Niestety, pobyt w XVIII-wiecznym château ma swoją cenę. Za tygodniowy pobyt z całym wachlarzem atrakcji musicie zapłacić ok. 16750 zł – i to bez przelotów z Polski. Zawsze można pomarzyć…