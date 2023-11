1 z 12

Każdy pokaz Chanel - bez względu na to, czy prezentowana jest kolekcja ready to wear czy haute couture - robi wrażenie. Karl Lagerfeld potrafi wciąż zaskakiwać i tworzyć niezapomniane widowiska. Zdarzało mu się już zamienić wybieg w supermarket, stację kosmiczną, a ostatnio - w plażę. Tym razem wysłał swoje modelki do śródziemnomorskiego ogrodu, w którym dominował klimat rodem z filmu "Maria Antonina". Mowa oczywiście o pokazie Chanel haute couture wiosna-lato 2019. Jakie trendy tym razem wyznaczył Karl Lagerfeld?

Zobacz: Karl Lagerfeld wysłał swoje modelki na... plażę! Zobacz niesamowity pokaz kolekcji Chanel na wiosnę-lato 2019

Wiosenno-letnie 2019 trendy według Chanel

W kolekcji Chanel zdecydowanie dominowały kwiaty, delikatne pióra, drapowania, satyny. Nie zabrakło klasyków, czyli tweedowych żakietów, które zostały połączone z dopasowanymi spódnicami midi i głębokimi wycięciami. Karl Lagerfeld połączył styl rokoko z punkiem - bufiaste rękawy, falbany przy sukienkach zostały zestawione z mocno natapirowanymi fryzurami modelek i mocnymi makijażami. Modelki wyglądały jak zbuntowane księżniczki. Karl Lagerfeld udowodnił, że miks stylów zawsze jest na topie.

Pokaz zamykała Vittoria Ceretti, która wyszła na wybieg w kostiumie kąpielowym obszytym cyrkoniami i z błyszczącym długim welonem. O tym mówią teraz wszyscy!

Zobaczcie galerię zdjęć i przekonajcie się, jakie trendy proponuje Chanel na wiosnę i lato 2019.

Zobacz: Wszyscy na pokład! Chanel właśnie zbudowało własny transatlantyk