Walentynki zbliżają się wielkimi krokami, więc jeśli wybierasz się na romantyczną randkę, oprócz seksownej sukienki załóż także stylowe szpilki! To niezbędny element walentynkowego looku. Zobacz, które modele sprawią, że twoje nogi będą wyglądać jak milion dolarów!

Najpiękniejsze szpilki, które wydłużają nogi

Święto zakochanych to idealna okazja, aby pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa i zaprezentować się w ultrakobiecej stylizacji. Kreacja z dekoltem, romantyczne falbany, wzór panterki, koronki lub satyna to w tym sezonie jest bardzo modne. Ale to nie wszystko, bo uzupełnieniem walentynkowego looku powinny być buty na wysokim obcasie! Dodadzą pewności siebie, wysmuklą sylwetkę, ale przede wszystkim wydłużą optycznie nogi! Przejrzeliśmy luksusowe marki i znaleźliśmy najpiękniejsze modele, które kochają gwiazdy! Poniżej zobaczcie i poznajcie triki gwiazd na nogi do nieba!

East News

Cieliste szpilki z kryształkami - Gianvito Rossi/Moliera 2 -cena 7900 zł

Na liście najmodniejszych butów w sezonie 2020 zdecydowanie królują kobiece szpilki. Co proponują projektanci? Klasyczne kryte pantofle na obcasie w czerni, czerwieni lub kolorze nude. Warto też sięgnąć po zdobione sandałki, buty z przezroczystymi wstawkami czy kryształkami. Doda, która trendy opanowała do perfekcji, doskonale wie, jak podkreślić swoją figurę, ale też sprawić, by nogi wydawały się jeszcze dłuższe. Do transparentnej sukni wyszywanej kryształkami dobrała podobne cieliste szpilki na cienkim złotym obcasie. Efekt? Pęknięcie sukni podkreśla smukłe nogi, a buty idealnie stapiają się ze stopą.

East News

Czarne lakierowane szpilki - Christian Louboutin/Moliera 2 - cena 2670 zł

Anna Lewandowska, której każda wieczorowa stylizacja jest szeroko komentowana, zawsze wie, jak dobrze się zaprezentować. Elegancka asymetryczna suknia polskiego duetu Bohoboco z pęknięciem odsłaniającym nogę to świetny trik na wydłużenie całej sylwetki. Mimo że gwiazda jest niewysoka, cała sylwetka zyskuje odpowiednie proporcje, a minimalistyczne wycięte w szpic buty dodatkowo wydłużają nogi!

East News

Szpilki w kolorze nude - Gianvito Rossi/ www.net-a-porer.com, cena ok. 2100 zł

Najbardziej uniwersalne i najlepiej wydłużające nogi buty to szpilki w kolorze nude. Podbiły serca gwiazd, influencerek i wszystkich kobiet, które pragną, by ich nogi wyglądały na dłuższe, niż są w rzeczywistości! Nie dość, że optycznie wydłużają nogi, to pasują dosłownie do każdej stylizacji. Zatem warto zainwestować w chociaż jedną parą tak uniwersalnych butów. Wie o tym modelka Renata Kaczoruk, która na jedną z imprez założyła prostą czerwoną suknię z rozcięciem pokazujące smukłe nogi a całość dopełniły właśnie cieliste szpilki. Dzięki temu i tak długie nogi modelki zyskały dodatkowe centymetry.

East News

Sandałki z ozdobnym obcasem - Sophia Webster/ Vitkac.com, cena 1835 zł

Kolejnym sprawdzonym trikiem gwiazd są delikatne kobiece sandałki w kolorze sukni. Taki wariant wybrała Natalia Siwiec, która w wieczorowych stylizacjach nie ma sobie równych. Brokatowa suknia projektu Madonna Atelier, z niesamowitym rozporkiem sięgającym bioder, na sylwetce gwiazdy prezentuje się po prostu perfekcyjnie. A jeśli do całości dodamy tak jak Natalia Siwiec zapinane na cienki pasek sandałki w tym samym kolorze co kreacja, efekt "wow" murowany! Wystarczy spojrzeć!