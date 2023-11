Sneakersy to od dawna jeden z najbardziej kultowych i pożądanych modeli obuwia. Wzbudzają dość skrajne emocje - jedni je kochają, inni nienawidzą, ale nie da się ukryć, że weszły do mody na stałe i na razie w niej zostają! W sneakersy warto inwestować, bo to prawdziwy must have wśród fashionistek. Stylowe sneakersy noszą już zresztą nie tylko blogerki modowe czy modelki, ale także aktorki, piosenkarki i celebrytki. Do grona fanek sneakersów zdecydowanie należy Małgorzata Rozenek, która w swojej garderobie ma kilka par. Jedna z nich pochodzi z kolekcji kultowej marki Fila, która właśnie trafiła do... sklepu internetowego Lidla!

Fila w Lidlu

Buty marki Fila można kupić już w Lidlu! To z pewnością ciekawa gratka dla wszystkich fanów wygodnych sneakersów, które można nosić do wszystkiego. Lidl obecnie oferuje cztery modele butów Fila - jeden z nich to D formation Wmn, który charakteryzuje się oryginalnym wzornictwem, masywną podeszwą o kształcie zębatki. Za ten model trzeba zapłacić 349 złotych. Pozostałe trzy są znacznie tańsze, bo kosztują 279 złotych i wyróżniają się klasyczną linią i różnymi kolorami. Co ciekawe, sneakersy Fila kosztują około 500 złotych, dlatego tym bardziej jest to okazja!

Z czym nosić buty Fila z Lidla?

Odpowiedź na to pytanie jest wyjątkowo krótka: ze wszystkim! Snekaersy, bez względu na ich model, pasują bowiem do każdego ubrania. Można je śmiało zestawiać z sukienkami oraz spódnicami, zarówno tymi rozkloszowanymi, jak i ołówkowymi. Pasują również do każdego modelu spodni. Hitową jesienną stylizacją jest bez wątpienia połączenie sneakersów z długim trenczem.

Zobaczcie poniżej wszystkie buty Fila, które kupicie w Lidlu online! Skusicie się?