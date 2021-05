Modne fryzury wiosna 2021. Buttercream blonde to nowy trend dla fanek jasnych fryzur. Koloryzacja pasuje do większości karnacji

Uwielbiasz koloryzacje w odcieniach blondu, który tak bardzo kojarzy się nam z wakacjami, plażą i słońcem? My też! Niedawno pisaliśmy o ciepłym odcieniu blondu, tzw. "buttercup blonde" , teraz chcemy przejść do chłodniejszego odcienia, który będzie równie modny! "Platinum blonde" czyli platynowy blond wraca do łask. Niestety ten kolor nie sprawdzi się w przypadku każdej z nas. Komu pasuje, a kto powinien zrezygnować z tak śmiałej koloryzacji? Zobacz także: Curtain bangs - to najmodniejsza fryzura 2020! Pasuje każdej z nas Platynowy blond - dla kogo? Platynowy blond nie jest odpowiedni dla każdego. Tak charakterystyczny kolor uwypukli nasze wszelkie niedoskonałości (tak jak w przypadku "nordic blonde" ) - np. jeśli masz problemy z cerą, powinnaś zrezygnować z nordyckiego blondu. Platynowy blond będzie pasować naturalnym blondynkom, wtedy ten odcień będzie łatwiejszy do uzyskania nawet w domu. Zachęcamy was jednak do odwiedzin fryzjera, jeśli podejmiecie decyzję o zmianie koloru właśnie na platynę. Zobacz także: Fryzury lato 2020. Ta fryzura z lat 70. będzie hitem wakacji! Poznajcie "shag cut" Platynowy, wręcz bardzo chłodny blond to najmodniejszy kolor na Instagramie - i zdecydowanie najbardziej fotogeniczny. Patrząc na zdjęcia Instagramerek z całego świata, same mamy ochotę zdecydować się właśnie na platynę. A wy? Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Intercoiffure Uwe Jausel (@uwes_schnittkunst) Cze 24, 2020 o 1:31 PDT Co sądzicie o takiej koloryzacji? To z pewnością jeden z najmodniejszych odcieni...