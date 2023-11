Reklama

Ich charakterystyczną kratkę znają wszyscy, którzy choć trochę interesują się modą. Burberry, to od 1856 roku brytyjski wyznacznik elegancji i dobrego smaku. Dodajmy konserwatywnego smaku. Jednak czasy się zmieniają i to, co kilkadziesiąt lat temu było luksusem, dziś staje się symbolem złego gustu. Mowa o naturalnych futrach. Firma wydała właśnie oświadczenie, że ze skutkiem natychmiastowym rezygnuje z ich sprzedaży.

Ale nie ten punkt w stanowisku Burrbery stał się największą sensacją...

Burberry przestanie palić swoje ubrania!

Burberry poinformowało w oświadczeniu również, że od dziś przestaje palić swoje luksusowe ubrania! Dotychczasowa polityka zakładała bowiem, że niesprzedane produkty trzeba niszczyć, by nie zaniżały ceny. Ta musi być, jak na luksusować markę przystało, wysoka.

I tylko w ubiegłym roku marka zniszczyła swoje drogie ciuchy i perfumy o wartości przekraczającej 40 mln dolarów! W ciągu pięciu ostatnich lat kwota za zniszczone luksusowe towary przekracza 100 mln! Sumy zrobiły ogromne wrażenie tak na klientach, jak i brytyjskich politykach i wywołały falę protestów!

Pod ich presją firma postanowiła zmienić sposób postępowania:

Nową metodą na wykorzystanie niesprzedanych wyrobów ma być ich recykling. Będą one zarówno przerabiane na nowe produkty, jak i używane jako surowce wtórne - czytamy na gazeta.pl.

Część ma być także przeznaczona na donacje. Same produkty mają zać być robione w krótszych seriach.

Burberry to legenda świata mody. Markę wielbiły wielkie gwiazdy (poniżej płaszcz, który nosiła na sobie Audrey Hepburn.

Dziś ubrania, akcesoria i dodatki w charakterystyczną kratkę są obiektem pożądania na wszystkich kontynentach (szczególnie pokochała je Azja). I nie przeszkadza to, że zwykła męska koszulka polo potrafi kosztować 300 dolarów.

Niszczenie niesprzedanych rzeczy to dość powszechna praktyka w świecie dóbr luksusowych. Czy decyzja modowej legendy zmieni ten zwyczaj?

Gwiazdy kochają Burberry - tu Kinga Rusin w szaliku w markową kratkę:

Marka musiała stawić ostatnio czoła fali protestów ze względu na sprzedaż przez nią naturalnych futer. Właśnie zdecydowano, że przestanie to robić.