1 z 5

W miniony weekend pierwsza dama Francji Brigitte Macron odwiedziła położone w północnej części Chin miasto Xi'an wraz z mężem, prezydentem Emmanuelem Macronem w ramach oficjalnej wizyty dyplomatycznej.

Więcej: Skórzane spodnie są tylko dla nastolatek? Brigitte Macron dowodzi, że można nosić je w każdym wieku

Macron postanowił odwiedzić Państwo Środka aby wzmocnić dyplomatyczne więzi między państwami i przejąć rolę Wielkiej Brytanii jako największego sojusznika Chin w Europie.

Więcej: Nie księżna Kate i nie Melania Trump. To styl Pierwszej Damy Francji zaskakuje najbardziej

Ale polityka polityką – porozmawiajmy o tym co się liczy, czyli stroju pierwszej damy. Jako weteranka – oraz mistrzyni – modowej dyplomacji, Brigitte Macron nie założyła na siebie po prostu pierwszej-lepszej rzeczy, którą wygrzebała z szafy. Żona prezydenta Francji wystąpiła w kolorze, który w kulturze Chin ma szczególne znaczenie. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć o jej azjatyckiej stylizacji.

Więcej: Melania Trump znów zaliczyła wpadkę? Ten gest Pierwszej Damy mówi więcej niż tysiąc słów...

Więcej: Te seksowne spodnie Melanii Trump komentują wszyscy! Naprawdę są zbyt wyzywające?