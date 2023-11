Botki peep-toe to rodzaj obuwia z wycięciem na jeden lub dwa palce. Ich największą zaletą jest uniwersalność, bowiem można je zestawiać ze spódnicą, spodniami oraz sukienką. Pasują zarówno do stylizacji casualowych, jak i wieczorowych. Z powodzeniem można je nosić wiosną, latem i jesienią.

Reklama

W sklepach i salonach obuwniczych można znaleźć buty peep-toe (od ang. peep – zerknięcie, toe – palec u nogi) w różnych wariantach – począwszy od lekkich letnich sandałów, przez baleriny, aż po botki na szpilce lub na słupku.

Rodzaje botków peep-toe

Botki peep-toe to buty z wycięciem na jeden lub dwa palce. Najpopularniejszym modelem tego typu obuwia są botki na słupku lub obcasie, które odkrywają dwa palce. Kobiety, które niechętnie noszą buty na wysokim podwyższeniu mogą wybrać botki peep-toe na koturnie. Dużą popularnością cieszą się skórzane botki ażurowe, które dobrze sprawdzą się do eleganckich stylizacji, np. do sukienki na wesele. Oprócz tego w salonach obuwniczych dostępne są: botki peep-toe: z odkrytą piętą, z wycięciem na stopie, z odstającą cholewką lub dopasowaną do nogi.

Botki peep-toe – dla kogo?

Przy zakupie botków peep-toe należy wziąć pod uwagę typ sylwetki, a także kształt nóg. Kobiety z masywnymi łydkami, powinny postawić na buty na wysokim obcasie, najlepiej na słupku. Natomiast uważać one muszą na botki na cienkiej szpilce, a także botki z odstającą cholewką. Tego typu buty mogą dodatkowo uwydatnić masywne łydki. Z kolei posiadaczki krótkich nóg z powodzeniem mogą nosić niesięgające powyżej kostki botki peep-toe. Dobrze będzie się na nich prezentował model z wyciętym przodem. Kobiety z niezbyt długimi muszą pamiętać o tym, że jeśli chcą optycznie wydłużyć swoje nogi powinny wybierać jednokolorowe botki. Największą swobodę wyboru mają posiadaczki szczupłych i długich nóg. Takie kobiety mogą wybierać botki peep-toe: z odkrytą piętą, z wycięciem na stopie, z odstającą cholewką, a także z dopasowaną do nogi. Na ich nogach dobrze będą prezentowały się zarówno botki jednokolorowe, jak i w hafty czy w geometryczne wzory.

Botki peep-toe a rajstopy

Reklama

Do botków peep-toe nie powinno się nosić cielistych rajstop – ewentualnie można wybrać bezszwowe. Dobrze sprawdzą się również czarne mocno kryjące rajstopy, jednakże przy tym należy pamiętać, że niezbyt dobrze będą się one komponowały z typową letnią stylizacją, np. zwiewną sukienką. Kobiety, które lubią zwracać uwagę swym strojem, do botków peep-toe mogą założyć kolorowe rajstopy. Jednakże przy tym należy dokładnie przemyśleć elementy swojej stylizacji. Ważne jest to, żeby były one ze sobą spójne. Do botków peep-toe można założyć również kabaretki lub specjalne rajstopy przeznaczone do tego typu obuwia.