Irina Shayk w czwartek została mianowana ambasadorką nowego smaku napoju Schweppes. Na imprezie z tej okazji modelka pojawiła się w seksownej stylizacji, podkreślającej jej idealną figurę. Zarówno satynowa sukienka-halka wpisująca się w bieliźniany trend, jak i proste sandałki z paseczków pochodziły z wiosennej kolekcji Givenchy. Irina look uzupełniła makijażem typu "no make up" i bardzo naturalną fryzurą. Jak oceniacie efekt końcowy? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

